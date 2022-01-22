「阿一即食鮑魚」慶祝15周年　推出買即食鮑魚送鮑魚大激賞

【營業資訊】一直深受消費者歡迎的「阿一鮑魚」，今年為即食鮑魚產品系列推出15周年，為隆重其事有一連串優惠回饋消費者，購物再加送鮑魚禮品之外，同時拍攝全新「阿一即食鮑魚」廣告，以「傳承」為主題，一哥楊貫一獲得「國際御廚協會」頒發「世界御廚」金章，享譽大師級榮譽，他的國宴手藝傳遍國際，並授權予「鮑魚公主」Lisa Lau研發即食鮑魚產品系列，繼續傳承大師造詣，將「阿一即食鮑魚」推廣到世界各地。

廣告推出獲得不少讚譽，正如廣告中主題「阿一即食鮑魚，矜罕品位，一嘗便知高低」，凸顯阿一即食鮑魚與別不同地位！

全新廣告主題「阿一即食鮑魚矜罕品位 一嘗便知高低」

「阿一即食鮑魚」創辦人「鮑魚公主」Lisa Lau表示：「15年前師傅楊貫一先生將即食鮑魚產品系列授權畀我，以秘製醬汁，配合獨到嘅烹煮方法，將美味的鮑魚製成只需簡單加熱便可品嘗嘅五星級美食。我哋為回饋各位一直支持，更推出15周年大優惠，送出鮑魚禮品，疫情雖然緊張，希望大家都開開心心在屋企食飯，珍惜一家人團圓聚會。」

買即食鮑魚送優惠

每逢佳節，阿一鮑魚的即食罐頭，福袋及鮑魚海味禮盒，都是送禮自用的心意首選，今年在各大超市售賣之外，更於設在崇光、APITA、UNY、一田百貨、吉之島、永安及裕華之各展銷攤位，推出購買指定即食鮑魚產品，再送鮑魚禮品，買得多送得更多，務求家家戶戶將「阿一即食鮑魚」煮入你屋企！

「阿一鮑魚」2022十五週年廣告──「心」火相傳（完整版）

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