超卓汽車頒獎巡禮：最佳混能房車─Toyota Prius

日系先驅 行車安全

早於1997年前瞻面世的豐田（Toyota）Prius，是全球首款量產油電混合動力Hybrid車型。作為市場上的混能房車先驅，不斷進化和不時自我提升自是必然。全新2021版Prius將Toyota Safety Sense（TSS）主動式安全系統列為標準配備，進一步提升行車安全，繼續擔當引領混能房車巿場的重要角色。

5大主動行車安全功能

身懷豐田累積20多年獨家混能技術的2021版Prius，屬建基於TNGA底盤架構的第4代Prius小改款。由1.8L直四VVT-i引擎、同步電動馬達及NiMH鎳氫電池組成的混合動力規格雖然維持不變，但針對熱效能進行了升級調校，使之有24%提升，耗油量低至21.09km/L（WLTP）。廠方還透過導入最新TSS主動式安全系統，以嶄新科技主動偵測路況，全方位輔助駕駛者判斷道路安全情況；5大主動行車安全功能包括預警式防護系統附自動煞車輔助、雷達感應式車距定速巡航、線道追蹤輔助、線道偏離警示及智慧型高燈自動切換，駕車自然更有信心、倍添安全。

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