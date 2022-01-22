周星馳愛將︱釋彥能投資樓市眼光獨到身家近億元

藝人釋彥能2003年獲周星馳賞識，邀他參演電影《功夫》而入行，令他由月薪28蚊的苦行武僧，變身成為影壇良將，多年來獲得徐克、甄子丹、古天樂、張家輝等賞識，片酬亦步步高陞！

難得的是，釋彥能不單止有真功夫，並且有好頭腦，早年已看準山東房地產市場，早前更買了多棟別墅作投資，短短一年賣出賺到盆滿缽滿，再加上炒股投資，身家早已近億元！

據知，他於深圳亦有一個3,000呎辦公室以及一架近500萬的麥拿侖辣跑！近年，他亦有在港置業，並以3千多萬於屯門購下豪宅獨立屋，短短一年升價逾一倍，現已接近8,000萬，眼光獨到！

捱過「鹹苦」當然更懂「擁有」的珍貴，釋彥能多年來忙於工作，亦不忘慈善，將自己能力所及的回饋社會，捐過不少物資到窮鄉僻壤，亦有贊助鄉村女子足球隊，電影方面，他亦想將真功夫電影傳承，拍過的《金剛王：死亡救贖》以及近期的《極速．反詐》都有大量真打鏡頭，希望以實牙實齒的武打動作，感動觀眾的心。

早前，他剛完成電影《龍馬精神》，該片有傳女主角劉浩存深得成龍寵愛，獲荷里活影星之待遇，有百萬豪華旅行車作休息車，盡顯地位。對此，釋彥能挺身「護花」，並讚劉浩存挺可愛，雖然不多言，但非常專業，他謂：「她其實挺好，每個人都有每個人的性格，不講話，不代表脾氣不好，她講話時，其實挺可愛，會跟大家聊聊天，拍戲很專業。」

至於獲得厚愛擁豪華休息車，釋彥能則表示：「其實我們主要演員都會有一部，因為在偏遠地方拍攝，有休息車會方便一點。」

釋彥能還指今次合作，大家都很愉快，成龍、劉浩存與他都不時會「萬歲」請大家食嘢，他還指令他看到成龍有耐性的一面，他說：「因為導演楊子要求很高，一句對白，可能要講廿多、卅次，再在當中選出最好的，但他（成龍）不嫌其煩地講，耐性很好。」