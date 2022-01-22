舒淇做鄰居！元宇宙買地有「錢」途

The Sandbox把遊戲內的土地以NFT發售，一於買番幅齊齊做地主啦！（設計對白）

自從去年10月Facebook將母公司易名為Meta後，「元宇宙」（Metaverse）一詞隨即在網絡爆紅。而2022作為元宇宙元年，有人熱衷賺買CryptoPunks等NFT（非同質化代幣）項目，有人卻走得更前，已經於虛擬土地The Sandbox買地建構音樂城，入手5個月「地價」已升逾7倍！今次就同大家訪問這位地主，兼教大家點樣買地啦！

名人企業進駐

The Sandbox是由港產科創公司Animoca Brands開發的一款區塊鏈沙盒遊戲，宗旨是邊玩邊賺（Play to Earn），買家可以買地起基建、轉售或向入場人士收費；亦可以創建遊戲、模型等虛擬資產，再分享予他人獲利。目前共有166,464塊名為「LAND」的虛擬土地，大約7成由逾1.7萬名地主擁有，包括鄭志剛、新鴻基公司、藝人如馮德倫和舒淇等等。香港科學園科培網絡榮譽會長Kenneth Chau，則於去年8月以旗下區塊鏈投資公司Times Capital名義，購入一幅大小為12 x 12格的LAND，對此他表示：「我們希望成為元宇宙香港城的一份子，讓香港人在另一個空間也能繼續互動。」

買地慎選鄰居

Kenneth表示去年買地的購入價約為35萬枚SAND代幣，折合約過百萬港元，而隨着SAND代幣截稿前升值約7倍至35港元一枚，現時他的「地皮」已市值逾千萬港元。如此有「錢」途，一般人如何參與呢？Kenneth指買地有3個方法，一是等官方賣地，二是經The Sandbox官方網站，三是在OpenSea等NFT平台購買。截稿前LAND的中位數約1.3萬美元，地板價約1.1萬美元，所以並非富豪都買得起。然而買地涉及手續費，價格也如真實土地般可升可跌。另外地價受地段影響，一些大公司買入的LAND都有Logo識別，買前可評估他們的發展，訪客流量增加，鄰近地段也會一併升值，所以愈早做鄰居愈着數！

打造虛擬紅館

對於近期NFT項目被炒至水漲船高，Kenneth認為PFP（Profile Picture）圖像未必是元宇宙的未來主流，建構應用場景發展更為理想。「例如我們打算在The Sandbox建立虛擬音樂館，讓比紅館多10倍的觀眾入場睇Concert或參加歌迷會，用戶甚至可配合體感裝置拍手跳舞，與歌手即場互動。」他又補充，未來元宇宙有機會為全球最大的音樂平台，歌手與創作人在此賣歌，獲得版稅分成，粉絲及投資者打賞他們或轉售歌曲，變相帶動原創音樂。Kenneth更睇好新生代歌手：「近年新星輩出，可預先購買有關他們的NFT，支持他們的同時，在他們爆紅時享有投資回報。」

買地3部曲

聽完Kenneth的分享，是否有興趣買番塊地？一於跟住以下的買地程序，做地主絕對不是夢！

知多啲：何謂元宇宙？

「Metaverse」一詞最早出現在1992年的科幻小說《雪崩》，故事中的人物都能進入虛擬環境跟別人互動。後來2000年初遊戲《第二人生》更被視為元宇宙的雛形，玩家可自行建設建築物及物品，並進行交流及販賣。元宇宙就像互聯網不會一天建成，過程中還要克服網絡頻寬、言論自由、私隱、透明度、過分依賴等問題，業界估計需要10至15年才真正被廣泛應用。

元宇宙仲有咩？

不少人誤會元宇宙等於NFT，其實後者只是其中一部分，其他「拼圖」還包括以下：

虛擬偶像：由韓國女團aespa推出虛擬角色，到《英雄聯盟》推出人工智能藝人K/DA，再加上日本大力投放資源到VTuber產業，虛擬偶像將在元宇宙中佔一席位。

大型遊戲：元宇宙遊戲鼓勵構建，除了玩家，還有大量開發者參與。以虛擬世界遊戲《Roblox》為例，全球開發者便超過800萬人，合共創作超過2,000萬個遊戲體驗。

VR應用：元宇宙強調沉浸式體驗，這方面就需要VR科技。香港理工大學近年便與不同醫院合作開發VR應用，藉此訓練醫護人員，將來更可讓病人進行康復治療，或讓醫生遙距診症。

數位時裝：「先敬羅衣後敬人」，元宇宙的分身一樣要着靚衫！去年Gucci就推出過數位手袋，Nikeland則推出運動服，Balenciaga也曾攜手線上遊戲《Fortnite》製作限量單品，可預期數位時裝將會興起！