冇得天倫樂︱梁芷珮飛北京開工農曆年唔留港

「旅遊達人」梁芷珮計劃又飛喇！她透露農曆新年前要飛北京工作，老公會隨行擔任拍攝，3子女則留港由媽咪看管，雖然今年不能與仔女在港過年，但她一早已封好利是，留給媽咪代派，她說：「大仔好乖，會幫手睇住細佬妹，我哋都放心啲，今年疫情關係，媽咪都唔會帶佢哋周圍去拜年，小朋友無得去拜年，少咗利是，好唔開心。」

趁飛之前密密接Job，早前她為運動品牌拍攝廣告，在尖東海傍附近天橋拍攝，當日天氣轉涼，被海風吹到鼻水直流，不用埋位時，立即披着羽絨，她說：「因為就嚟飛，唔可以病，我都好小心，盡量食得清淡啲，同埋食維他命，除咗工作之外都好少出街，日日喺屋企食飯，老公做大廚。」

另外，早前她擔任萬千星輝頒獎禮主持，是她首個大型騷，由於節目要預留時間給得獎者講感受，故其實並不需要講太多稿，她說：「當日自己感覺良好，好enjoy好開心去做，聽番朋友講都話我淡定，睇唔出我緊張。（有前輩讚？）思捷有話我做得好，我同周奕瑋一個team，我同佢熟啲，都話我唔似第一次做主持，可能同熟人一齊，感覺舒服啲啩！」

提到她與王敏奕的晚裝「撞衫」，她表示款式十分相似，自言各有各着得靚，不過她就自爆十分輪盡，小腿被晚裝劃了一度血㾗。不說不知，其實她一直很怕做司儀，擔心臨場表現不好，過往推掉不少司儀工作，自從有過第一次經驗，已經不再怕。她說：「之前無諗過可以做到，其實拍《潮什麼》係同老公兩個人去做，唔覺得做緊嘢，但做司儀就要背稿要應對，自從我媽咪同我講，佢話唔使怕講錯，如果真係講錯就笑笑口，然後講啱就無嘢，因為無人知道你份稿係點，估唔到令我冷靜竟然係我阿媽。」