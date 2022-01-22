各有風格利是封　儀式感100%

虎年的步伐愈來愈近，派利是的日子好快就到，充滿儀式感的你，如果還未有心水利是封的話，可以看看小記推介；帶有祝福或喜慶吉祥物的利是封，款款都有特色又各具深意，不能錯過。

【日系簡約風】

過年也可以混入日系元素，太古城中心推出的「遊園三福消費賞」，凡於場內以電子消費滿指定金額，及下載TAIKOO+流動應用程式並登記成為LIVE+正式會員，即可帶走「楽滿祝福」利是封套裝及新春開運美食，其中一套四款的「楽滿祝福」利是封套裝參照了傳統和風「祝儀袋」風格，「繫」上了象徵祝福的「水引」，並印上了以幾何圖案拼湊而成的中式緣起物金魚和雲鶴，寓意大家新一年如魚得水，心想事成。此外，設計上更採用了現代燙金凸印、浮雕凸印和UV反光技術，生動立體，背面更加上以3D浮雕啞光金箔呈現的「LIVE HAPPY」，細節滿滿。

【中式典雅風】

今個新春，領展推出4款如意吉祥新春接福利是封，分別印有喜鵲、金魚、牡丹及彩雲，寓意大展鴻圖、年年有餘、花開富貴及步步領先。精美的圖案加上相對應的祝福語，典雅獨特；同時亦推出了兩款新春接福糖果盒，以玫瑰粉紅色為主調，盒面勾畫了春至及鳥語花香的意境，裏面配上隨機兩色的組合陶瓷小碗，設計簡約又實用。現時，於領展旗下指定商場或街市以電子貨幣累積淨消費滿指定金額，並登記成為領展會員，即可換領利是封一套或糖果盒一個，禮品數量有限，換完即止。

【激萌貓咪風】

貓奴常笑言老虎是貓咪的大表哥(原因不詳)，所以迎接虎年期間，都有不少貓咪產品來湊熱鬧。位於上環的咖啡店stain+聯乘托腮貓Gloomie、推出限量賀年利是封和咖啡掛耳包禮盒，變身成6個不同形象的Gloomie，以燙金字樣為大家送上笑口常開、鴻運當頭、招財進補、自肥成功、步步高陞及虎虎生威的祝福，配上多彩的配色，新潮之餘又不失傳統。Gloomie化身的形象都與祝福語相關，其中必以變成「老虎」和「招財貓」的最為應節搶眼。別忘記同時到外牆一幅8呎高的Gloomie油畫前打卡，真係超萌呀！