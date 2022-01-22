七仙羽借張敬軒谷新節目：一齊上床係咁摷

玄學家七仙羽（七師傅）今日（22日）帶領藝人陳安立及郭奕芯等，為ViuTV主持賀年節目《七福星》出席記者會，七師傅於台上說：「我同下一世老公，即係獲七師傅贈外號「柴J」的張敬軒上床，大家冚住被，佢隻手喺下面係咁摷！」說話可圈可點，令全場爆笑！

她又趁機宣布覓得贊助商，將於3月開騷，談到近日推出的「七福袋」時，七師傅誇張說：「裏面嘅運程書已經買唔到，依家炒到三千，嚟緊一萬蚊都買唔到。」郭奕芯則自稱「八仙羽」，表示跟七師傅拜師學藝後，運程明顯得改善。

兩師徒事後齊齊受訪。當被問到會否擔心3月份受疫情影響未能順利開騷，七師傅說：「唔擔心得咁多，做好綵排先，都有得着嘅。（想請啲乜嘉賓？包括張敬軒？）想請，但係人哋上開大台，我哋喺九展做騷，唔係幾好意思請佢。（MIRROR同ERROR呢？）佢哋都好忙，但同公司要互相支持，如果請到梗係好。」

談到疫情問題，她預測要到2024左右才開始穩定下來，至於本地娛圈虎年運勢，她說：「ViuTV會繼續旺落去，因為logo藍色，藍色代表水，嚟緊水旺。」而生肖屬豬的郭奕芯犯太歲，七師傅笑言會幫對方化解，未來事業愈做愈旺。

郭奕芯則坦言虎年希望先發展事業，感情事容後再說：「嚟緊我會主持關於愛情嘅節目，幫人排難解憂愁。（愛情專家？）係我經歷得比較多啫。」