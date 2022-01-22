【新店登場】東南亞食味誘惑

東南亞菜素來廣受港人喜愛，早前就有不少新餐廳登場，當中就不乏東南亞菜式，好似泰國、越南咁，讓大家6點前都有新鮮好選擇。

泰國依善美饌

泰菜追捧者眾，單是九龍城開到成行成市的泰國餐館可見一斑，但最新開業、主打泰國東北依善菜式的Restoran SAYA卻選址大角咀，為該區注入討喜的選擇。餐廳選用泰國地道香料及新鮮食材，並保留傳統街頭風味之餘，還加入創新元素，更主打炭火燒烤，全部即叫即燒，帶來依善炭火燒牛肉、依善炭火燒雞、炭燒依善糯米腸之餘，還有少見的泰菜菜式如虎蝦檳榔葉面康、西瓜魚鬆等，當然亦不少得廣為人熟悉的沙嗲雞串配竹籠東北糯米飯、青木瓜沙律（海鮮或醃蟹仔）等。必試少見菜式虎蝦檳榔葉面康，以葉子包住各式各樣地道香料，配以新鮮炸虎蝦以及獨特甜辣醬料，口味層次極豐富，令人一試難忘。為慶祝新店開業，由即日至2月28日期間，推出兩位客人同行可獲贈杧果糯米飯一客的開業優惠。

越北惹味佳餚

越南可以說是不少年輕人經濟實惠的旅遊目的地之選，而越南菜也漸受港人喜愛，除了常見的Pho外，原來仲有繽紛美味的越北菜添呢！人氣新派越南餐廳XUÂN早前於尖沙咀開設新分店，帶來北越風味的頂級美食，如湯頭濃郁的招牌安格斯牛湯河、焦香四溢的烤牛骨髓、招牌菜色的椰香海膽煎脆餅、香脆肥美燒乳豬、鮮魚湯及香濃番茄調製而成的海膽鮮茄湯檬粉等。美食又點可以無美酒呢？新店酒單非常豐富，多款無酒精飲品、本地手工啤酒及精選紅白酒等，於平日（星期一至五）的上午11時至下午3時更推出超值午市套餐，當中不少更有餐廳的精選招牌菜式，讓巴絲打以優惠價錢品嘗到人氣美饌。