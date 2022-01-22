衛詩雅化身工廠女工整蠟燭　最後搞到「工傷」！

藝人衛詩雅（Michelle）擁有專業鑽石鑑定證書、導遊牌、車牌、救生員拯溺章、船主牌、大偈牌、潛水牌、初級中醫證書、寵物傳心術、戲劇表演班證書，堪稱「娛樂牌王」。最近她又一成就解鎖考獲「Korea Natural Design Association（KNDA）蠟燭導師」，更小試牛刀自製蠟燭進軍新年「大乾爹市集」。

發生蝦碌事

原來她擺檔跟「富貴KOL」雪姨有關：「因為有一次同雪姨做嘢，佢見到我啲蠟燭覺得好靚，全部手造，佢就叫我不如試吓去佢到擺市集玩吓，於是我就嘗試吓。」首次擺市集，她坦言雖然緊張，但未有遇到大難題，反而發生不少蝦碌事：「好多甩漏，例如我唔記得買袋，人哋買走嘅時候冇袋畀人、唔記得買枱布，最後用咗自己屋企塊窗簾等。」她自製蠟燭並非「玩玩吓」，認真到可考牌：「我不嬲都好鍾意啲手作嘢，有一次見到呢啲手造蠟燭好靚，就去咗學，順便考埋個導師牌，睇吓到時有冇機會教吓人咁啦，但應該唔會，因為我覺得我教人有啲難。」

擺市集期間，她表示客人非常熱情，最難忘是原來每位客人都有看她的頻道：「呢啲我都好難忘、好開心，佢哋講到晒我每條片嘅Details。」除此之外，為了今次市集，她化身工廠女工，日日親手整蠟燭，最後搞到「工傷」：「因為我每一杯都係自己整，整到手好攰、好痛，有一日起身嘅時候隻手屈唔埋，我就好驚！呢個真係好難忘，因為驚隻手有咩事，不過隔咗兩日就好番。」