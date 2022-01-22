陳柏宇踩落深水埗雜貨舖　葉巧琳唔識做人阿媽！

歌手陳柏宇去年在紅館舉行打正旗號名為「Fight For」的演唱會，提醒大家思考自己一生中為何而奮鬥 ，其實主題有後續，現時埋首製作全新專輯的他繼續「Fight For」，新歌《有我》再發放最大力量， 利用歌聲守護你我一同面對世界崩壞。

新歌MV中，沿用《對得起自己》中飾演的失婚婦的葉巧琳（Mischa），為女兒的未來而移民，從中道出母女三代的相處，互相守護自己女兒的寫實故事，這次已是Mischa繼《航拍》及《對得起自己》後，第三度擔演師兄MV女主角，Jason感激說：「會親自執導及主演Mischa下一首MV作回禮。」除了Mischa外，還有演員梁仲恆參與，扮演Mischa的弟弟。

捕捉親人之間暖心一面

MV特別在深水埗一間歷史悠久的糧油雜貨店取景，以捕捉親人之間暖心的一面，不過由於Mischa未為人母，所以當拍攝如幫助女兒鬢辮或戴手套的動作時，顯得十分狼狽，工作人員更取笑她雞手鴨腳。直到拍攝其中一幕邊哭邊食糭的戲份時，她本以為自己演戲經驗不足，怕哭不出來，所以一早準備了眼藥水，怎料在拍至最後一Take時，真眼淚自然流出，營造了動容一幕，工作人員也對她改觀，連Jason也大讚她有當演員的天分。