本日日本：將隈研吾建築據為己有

日本建築大師隈研吾以「負建築」聞名，作品經常運用天然建材，如木材、泥磚，並以堆疊或編織等手法，打造自然風格，更入選去年的《時代雜誌》百大人物。一般情況我們只可抬頭仰望這位大師的傑作，不過日本扭蛋玩具製造商Kenelephant日前宣布於1月下旬推出「隈研吾 ARCHITECTURE MINIATURE COLLECTION」微型建築模型扭蛋，便可讓大家可以透過更多角度去隈研吾的建築魅力。該系列包括帶有江戶時代風情的淺草文化觀光中心（2012）、融入表參道木結構建築的微熱山丘SunnyHills南青山店（2013）、結合圖書館、美術館與博物館的角川武藏野博物館（2020），以及外觀以以摺紙為靈感的高輪Gateway車站（2020）共4款。縮小了的建築物設計同樣十分精緻，例如淺草文化觀光中心的玻璃與杉木板組成百葉簾的特色，於扭蛋中也完美呈現，值得收藏。分別有扭蛋及盲盒裝，各售500日圓（約HK$34）及550日圓（約HK$37），於日本各大扭蛋、玩具店及樂天網店有售。