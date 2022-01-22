張景淳傳被踢出《愛．回家》　呂慧儀：愈傳愈誇張

《愛．回家之開心速遞》一班演員劉丹、滕麗名、呂慧儀和蘇韻姿為賀年節目作錄影。呂慧儀劇中的老公張景淳早前有傳因經常遲到而被高層訓話兼被踢出該劇，呂慧儀被問到此事時拉開話題：「新年新氣象乜都會好，疫情都會好轉。（係咪如傳聞咁講？）因為一個人講，所以愈傳愈誇張，其實冇乜事，大家都好勤力做好本分，最勤力就係爸爸劉丹。」劉丹也幫口說：「有冇聽過一個笑話，有人話山上有個窿，傳下傳下變咗山上有條龍。」呂慧儀續指大家會愈做愈好：「爸爸（劉丹）教得好好，熊家無論裏裏外外都好聽話，連女婿都教到好聽話。」

講到新年，他們表示除夕仍要為《愛》劇開工，他們當天應該會在廠內一齊吃團年飯，劉丹笑言：「食物由女士負責，我只係負責食。（仔仔劉愷威今年會唔會返香港過年？）佢已經喺香港，難得一年喺香港過年應該會留耐少少，佢為咗返嚟過年都推咗唔少工作。」

至於早前生日的滕麗名透露今年食了勁多蛋糕：「食咗16個左右，所以許咗好多願望，最緊要係疫情早日過去。今年收到咁多蛋糕係有原因，因為我以往生日都唔係香港，所以係積落。」劉丹笑言想不到生日蛋糕也可以儲。