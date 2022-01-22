JW全力出歌唔急嫁：愛情係後盾！

歌手王灝兒（JW）與薛家燕今日（22日）為賀年節目進行錄影，JW透露近兩年未有推出新歌，故今年計劃全力出歌：「我上年專注拍劇，今年就專注音樂，我最近親力親為搵音樂監製、填詞人合作，希望可以多產，已經錄好一首歌，希望過年前錄多一首。（係咪準備喺4月頒獎禮爭獎？）我完全冇諗頒獎禮，唔想為獎框死自己。我最想年底出新唱片同埋開演唱會。」

至於終身大事可以納入新一年計劃內？她坦言身邊很多朋友結婚，也很戥他們高興，但自己今年只想專心事業：「因為我同跟男友感情好穩定，所以唔使急，佢都專注佢嘅事業，愛情係大家嘅後盾，大家互相支持，我哋冇壓力。（拜年會畀親友催婚？）疫情下都唔方便擺酒啦，所以催婚話題今年可以免疫。」

教曉8個月大的孫仔拜年

薛家燕她稱新抱已教曉8個月大的孫仔，向她請請拜年：「孫仔好得意，佢今日向我請請，我同佢講未到初一，初一先派利是，如果日日都拜，都要幾多利是，不過有個孫仔同我拜年係好開心。」她續指因疫情關係，兒子也要求她減少見孫仔：「佢話我成日喺出面做嘢，所以叫我唔好入屋見孫仔，只可以視像，依家疫情緊張少少，安全第一，希望疫情快啲過去。」

她坦言近期疫情嚴峻，不少活動都要取消，她也覺得有點遺憾：「因為好多朋友都想同我拜年攞我封利是，唔係志在入面嘅嘢，而係個意頭，我會準備定200封利是喺身，如果返公司或電台就會通知大家，分享好運。」

另外，她透露數星期前拍攝節目，堪輿學家李丞責已預告疫情會涉入動物問題，現果然應驗跟倉鼠有關，問到李丞責有否指點她一二？她說：「佢話我今年或出年會有喜事，有可能攞獎，我以為係中六合彩，點知啱啱億幾又未輪到我，我會一直買到攞為止。」