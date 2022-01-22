陶大宇快閃唱《倒轉地球》：集齊力量噓走衰氣同疫情

藝人陶大宇近期因翻唱《倒轉地球》人氣爆燈，剛從內地返港的他，原定今日（22日）現身觀塘apm商場出席新春活動，無奈新冠肺炎疫情近日有大爆發迹象，所以大會決定活動延期舉行，不過為免粉絲們撲空，大宇今午時份也驚喜現身商場，並進行快閃探店行動及拍攝宣傳片，所到之處均吸引市民圍觀兼拍照，期間有粉絲大叫「張大勇」（大宇於劇集《刑事偵緝檔案》角色名），亦有些好奇問身邊友人「返咗嚟？」、也有人索性把大宇的名字以「倒轉地球」呼喚他，又以其招牌水潑手來引大宇注意，非常搞笑。

當大宇於商場大堂拍攝時，期間清唱幾句《倒》歌詞，當唱到副歌加上招牌水潑手時，現場市民頓時起哄，又不斷歡呼，到最後大宇演繹其獨特台風「噓」時，市民又跟住一起「噓」，至現成拍攝後，大宇也有與市民揮手，並雙手合十表謝意，場面熱鬧！

榮幸帶到歡樂給大家

離港接近半年的他，面對現場市民如此熱情，不諱言大感意外，但認為能夠帶到歡樂給大家也很榮幸：「見到佢哋好開心，尤其係『噓』走嗰吓，可能大家都想噓走衰氣同疫情，過番正常生活，我都希望集齊力量。呢排出街見到啲市民，大家有打招呼，我發現自己最近改咗姓，姓『倒轉』，名叫『地球』，唔係叫我名，好有趣，原定唔只我娛樂大家，朋友都娛樂緊我，雙贏。」更指返港幾日不停說話，最終搞到聲沙沙，加上與朋友聚會時，少不免被邀請即席演繹名曲：「都走唔甩，希望盡量滿足佢哋，其實今日活動延期，商場方面承諾之後做番，我個心定啲，因為一心想現場唱一次，頭先拍嘢唱兩句唔過癮，好想唱足本版等大家開心啲！」

希望休息一下

大宇還預告將留港一段長時間，除了陪家人及與朋友敍舊，也希望休息一下：「我入面七勞八損，真係好攰，趁過年時候停一停。（內地工作接唔停？）係計劃緊一啲嘢，我會喺社交平台好勤力拍片，但都會慢慢做。（首歌係你兩年前唱？）其實唱咗好耐，多謝社交平台，本來90後唔識我，依家識我仲摷番我以前嘅嘢，結果似雪球咁滾大！（呢幾個月有冇唱咗首歌幾百次？）我梗係希望唱幾百次，真心多謝呢首歌嘅作曲、填詞同主唱者，等我可以跟住唱，當然因為首歌令到工作量係多咗，好多人都問我會唔會加價，但我覺得工作量多已經當加咗價，都知老闆們喺呢個疫情壓力大，所以好想大家共同渡過。」