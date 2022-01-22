狠批ØZI自私兼不尊重女性　謝和弦前妻坦言已死心

台灣歌手「搖滾壞小子」謝和弦前妻戴怡軒（Keanna）近日自爆與歌手ØZI（陳奕凡）的戀情，並公開露骨情慾對話，卻疑遭男方「當炮友」拒認愛，日前ØZI更以歌曲《侵略性的浪漫》回應事件，直認「我很壞」、「是Playboy」等，以壞男孩形象成功挽回輿論。

不過歌曲卻觸動Keanna神經，再次發長文鬧爆，狠批ØZI只顧維護自己，而懶理她飽受外間抨擊：「身邊人其實內心單純又理性，至少不會是寫一首其實是對女性不是很尊重的歌出來合理化行為隱瞞對他不利的部分，卻不願一起給我一點點你曾經對我的虧欠幫忙滅火，也是幫自己忙。求自保不願一起溝通解決我們一起犯下的錯，讓已經懊悔自己失誤驚慌的我，在心裏對你原本的感激變成失望。」

她重申自己不是「炮友」也沒有「暈船」，又指感激在與前夫謝和弦發生糾紛時，ØZI曾伸以援手，但現時已對ØZI沒有任何感覺：「謝謝你曾經是我最失落時的救贖與當時唯一讓我想起怎麼笑的，一直以來都是對你心懷感激與偏愛，不論我聽到甚麼關於你的不好，我都不相信，覺得你是那麼的美好。我依然感激也不想抹去那些曾經，謝謝你曾經走進我的生命，但我知道在我生命裏，你已經不再重要了。」