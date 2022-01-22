MIRROR團歌獨唱分配不公平　姜濤唱先原因曝光！

為人氣男圑MIRROR及成員姜濤、陳卓賢（Ian）及Anson Lo擔任歌曲監製的Edward Chan（陳浩然） ，日前接受電台訪問，對於MIRROR團歌的獨唱部分，及先後次序遭「鏡粉」投訴不公平，Edward說：「這確實收到最多意見及投訴，其實我每次造團歌都好小心。（偏心姜濤？）有時姜濤唱先，因為那句歌詞真的有他的性格及適合他唱，或者因為跟他熟絡些、了解他多些，讓人有這種感覺。」

至於為MIRROR三子監製個人作品，他形容姜濤與Ian性格有很大分別：「姜濤很有想法，很知道自己要造甚麼音樂，譬如第九胎《鏡中鏡》，是他很想造的類型，整首歌的精神由他出發，互相會推薦大家聽到的Reference，過程會很互動。Ian卻很特別，跟姜濤相反，他有主見但未必會出聲！就像一個用棉胎冚住自己的人，很保護自己，那就要花多些功夫了解他。譬如用些易入手的Topic跟他聊他有甚麼壓力，要慢慢誘導他說出來，或者從線索中問他的想法。」

Anson Lo大逆轉

至於Anson Lo，Edward由Anson首支個人單曲《一所懸命》已任監製，及至去年《Megahit》空前成功，Edward坦言歸功於ViuTV團隊的策略：「Anson Lo選擇我監製，或許因為他做舞蹈員時演出過我做的演唱會，喜歡我造出來的節奏。但《Megahit》必定歸功於Anson Lo的公司，他這個Case很特別，去年之前造《一所懸命》，很多人反對他，所以年初我們造一首《Ego》讓他抒發情緒，而劇集《大叔的愛》是一個轉捩點，人氣逆轉得這麼利害是未見過。劇集出了首慢歌《不可愛教主》之後，他公司就想造一首歌令人關注回Anson Lo的跳唱，他們提出那首歌旋律必須易記，那我就嘗試在全世界找很多不同Demo，最終就選了這首《Megahit》，最後花姐都覺得整件事策略很成功。」