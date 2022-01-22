辦妥離婚！安希婷自爆被騷擾　拒晒性感自嘲冇嘢睇

《全民造星IV》參賽者安希婷有段坎坷婚姻，被台灣老公虐打、離婚，帶着兒子回港靠紋身和歌手重過生活，以為一刀兩斷，但她自爆其社交平台近日受假帳戶不停騷擾，令她不勝其煩。

由於收緊社交距離措施，其紋身店首當其衝要暫時營業，手停口停，她表示在參賽《造星》期間已3、4個月無做紋身生意致零收入，現在又停工，故甚有經濟壓力，她說：「無辦法，好彩仲有做直播，要賺奶粉錢養仔。」她透露與前夫台灣街頭藝人練懿樂的離婚案已完結，她不要對方分文，兒子監護權歸她，與前夫已無聯絡，但她說：「不過間中有啲假Account騷擾，（你知邊個？）睇啲內容我就知係邊個打，（佢想復合？）好煩，唔想再講佢。」

輸比賽贏友誼

希婷在比賽中30強止步，雖然輸了賽事，但贏得友誼和經驗，與Marf（邱彥筒）、Tengie（區廷筠)和WinWin（楊安妮）成為好友。她一直睇好Marf奪冠軍，認為她實至名歸，希望將來與這班好姊妹合作？她說：「同Marf應該難啲，因為佢入咗女團，但有同Tengie傾寫歌，同埋想跟WinWin學跳舞，WinWin話我幫佢紋身，佢教我跳舞，我好鍾意佢。」希婷直言參加比賽之前已覺得自己不合做女團，只是想更多人認識她，看看是否仍有團火，她說：「我知道自己唔係最佳女團人選，首先身份（單親媽咪）上，市場唔係好接受一個媽媽做女團，可能適合單飛多啲。」繼續追歌手夢的她，首支處女歌《手帕交》已錄製好，是她與經理人樂宜的合唱歌。她希望行型格風，笑言千萬不要她行可愛，亦拒絕性感，她說：「我無嘢可以露，經理人身材正過我咁多，樂宜身材咁好，對比我會有傷害。」她透露與樂宜3年多前拍電影《女子監獄》時認識，十分投契，感謝樂宜一直好支持她。