【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月廿一

辛丑年辛丑月丙子日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：裁衣、立約、交易

忌：修廚、作灶、開渠

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、2、3、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：人緣不錯，今天有機會收到別人送來的禮物。

金牛座：意外多，易出錯，謀事宜小心，忌忽略細節。

雙子座：財運上升，可考慮把多餘的錢用在長線投資。

巨蟹座：世上沒有免費午餐，想獲別人幫助要先付出。

獅子座：凡事不宜強求，順其自然，好運將會找上門。

處女座：宜未雨綢繆，做好財政規劃，切忌臨渴掘井。

天秤座：幫人要量力而為，否則有可能惹上大麻煩。

天蠍座：心情欠佳，花錢尋開心不可取，防欠債收場。

人馬座：有值得交往的異性，但太性急易嚇怕對方。

山羊座：多一事不如少一事，保持低調可避免惹麻煩。

水瓶座：趁周日遠離繁囂，到郊玩遊玩，可帶來好運。

雙魚座：花錢消費不能毫無節制，任性是要付出代價。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）馬 精神差

鼠：精力充沛，謀事親力親為，不難獲佳績。

牛：桃花旺，有伴侶者宜趁機享受二人世界。

虎：咄咄逼人是大忌，謙遜可減少人事阻力。

兔：優柔寡斷，易被別人影響，破財風險高。

龍：心情愉快，能在平淡中感受生活的美。

蛇：時來運到，生活稱心如意，處變不驚。

馬：是日沖煞，負能量纏身，做事無精打采。

羊：與人交往要謹言慎行，防小人挑撥離間。

猴：給身邊人多一點關懷，運氣會大為好轉。

雞：處事要分輕重，免得被瑣事弄得一頭煙。

狗：精神飽滿，獲貴人支持，毋懼任何挑戰。

豬：不求有功，但求無過，待人接物要小心。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

與財運息息相關的家居風水

俗話說：「風水不好窮三代」，好的風水可以為家人招來好運和財運，若覺得自己難以聚財，就需要仔細觀察過家中的環境。以下是一些不易聚財的家居風水。

1.房門、門口過多

門是房屋的樞紐，連接內外，屬入氣之口。如果門處旺方，旺氣入宅會讓屋內的人運氣變好，若家裏房門、門口過多，會分散氣流，將不好的納氣匯入家中，影響樓房的聚氣，氣會「雜而不專」，形成財來不聚的氣場。

2.水龍頭、洗手盆過多

古語有云：「水為財」，風水角度上，「水」利於家宅的財運提升，有旺財催財的作用。若家中水龍頭、洗手盆過多會導致散財的情況發生，位置不合理也容易導致財氣流失，難以守財。

3.走廊過多過長

走廊不單是宅內的通道，還是連接各個空間的經脈。若家中的走廊過多或過長，會導致室內「氣」不暢，因而出入於此的人也會感到不暢，顯然，對於聚財留財也不會是那麼容易的事。

4.房子過舊或樓齡時間長

正所謂「三十年河東，三十年河西」，一間屋過於舊或者樓齡時間長，說明時運已經過去。長期居住則會對人的財運積聚有較大影響，除非朝向和布局合理得體，否則不適宜人居住。