金像獎4月復辦賀40周年　甄子丹謝霆鋒內訌爭影帝

去年停辦的香港電影金像獎今年復辦，但由於第5波疫情爆發，為頒獎禮添變數，經商討後，暫時仍繼續朝着實體頒獎禮方向進發。而第一輪投票經已完成，影帝方面，在《怒火》正邪大戰的甄子丹、謝霆鋒，與吳鎮宇被睇高一線；影后則是鞏俐、惠英紅與影壇新貴劉雅瑟之爭！

前年的《第39屆香港電影金像獎》因疫情關係，首度取消實體頒獎禮，改為網上公布結果，同年9月宣布將《第40屆金像獎》押後至今年才舉行，並合併2020及2021年度符合參選資格的電影作評選，當時大會還表示希望疫情盡快過去，可以有足夠時間大搞踏入「40周年」的金像獎。

可惜事與願違，隨着第5波疫情爆發，今年頒獎禮能否舉行仍充滿變數。香港電影金像獎協會近日召開會議商討對策，期間談到不少方案，亦有作最壞打算，但暫時傾向繼續舉行。曾有成員提議延期或以錄播形式進行，但都不會考慮，而地點與日期亦一如過往，定於4月在尖沙咀文化中心舉行，但要視乎疫情變化才作最終決定。

而第一輪投票經已展開並已於前日截止，由「香港電影金像獎選民」及「第一輪專業評審團」組成的一眾投票者均已投票，雖然兩年電影合併出戰，但由於疫情下戲院多次停業，上映電影數目不算太多，故不難找出大熱之選。

「最佳男主角」方面，在英皇電影《怒火》演大反派的謝霆鋒，與飾演警察的甄子丹激鬥連場，文戲、打戲俱佳，被睇高一線！另外，在《濁水漂流》花了極多心思演繹火爆露宿者的吳鎮宇、《智齒》的林家棟及《女人街，再見了》的已故藝人廖啟智，都是熱門之選！

劉雅瑟越級戰鞏俐

「最佳女主角」方面，奪過無數影后殊榮、在《奪冠》將前任中國女排總教練郎平演得形神俱似的鞏俐，與早前簽為英皇旗下、在《智齒》慘被暴打的劉雅瑟、在《殘影空間》飾演法醫精神科醫生的鄧麗欣，以及於《一路瞳行》飾演失明媽媽的3屆金像影后惠英紅，都是選民的心水之選！

此外，香港電影金像獎協會董事局任期本於去年底屆滿，理應選出新一屆成員，但因去年金像獎停辦，主席爾冬陞、副主席莊澄、梁李少霞及一眾董事，將完成今年的頒獎禮後才正式退任。記者就金像獎舉行日期致電莊澄求證，他指一切都不能透露，要等正式公布，而若頒獎禮能順利舉行，將由ViuTV直播。