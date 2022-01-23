婚後老公入獄　李泰林專心湊仔被爆冇復出打算

韓國35歲女星李泰林曾經憑出眾美貌和驕人身材成為焦點，卻因為多次捲入爭議而宣布引退，雖然她已將過去在演藝界活動的痕迹全部刪走，但其後又因為她未婚生子及丈夫捲入醜聞而再次引起網民關注。

李泰林於2008年憑周末劇《我人生的黃金期》出道，其後參演《千秋天后》、《不要猶豫》、《嫁給我吧》、《12年後的重逢：山蒜醬湯》、《我的心一閃一閃》及《Entourage》等劇集。

她出道後一直維持性感形象，因為擁有完美S身形和長腿而受到注目，不時在作品中騷身材，可惜她於2015年爆出與女團Jewelry前成員藝媛在拍攝節目時辱罵對方的風波，形象插水，她反省兩年後復出拍《有品位的她》，演技獲得讚賞，迎來第2次事業高峰，但她卻於2018年3月19日透過社交網宣布退出演藝界，她當時表示覺得過往的演藝生活很辛苦，決定過回普通人的生活，兩天後她便被爆已懷孕3個月，並將與企業家結婚，同年9月誕下兒子。

她之後將在搜尋網站上的個人資料全部刪除，完全退出演藝界，但其丈夫卻被爆於2014年向某上市公司的股東承諾將該公司的股價拉高，騙取巨額金錢，他於2018年12月被判入獄3年，緩刑4年，但在二審時被判監禁1年6個月。而李泰林一直沒有公開近況，消息指她在丈夫入獄後獨自照顧兒子，而她已沒有重返演藝界的打算。