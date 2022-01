新冠變種病毒Omicron近期肆虐全球,多位歐美紅星也先後中招。去年憑漫威首部華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)上位的加拿大籍華裔男星劉思慕(Simu Liu),上周四突然於社交網站留言宣布確診Omicron!

32歲的Simu於社交網站貼上一張於美國猶他州公園滑雪的照片,並寫道「一直在思考點解玩咗一日單板滑雪會咁攰,原來係感染咗Omicron。謝謝大家的關心,我是史上最溫和的病例。」網民得知Simu中招後即留言慰問並祝福他早日康復,「天啊,Omicron征服咗尚氣」、「要保重身體」、「快啲好番,等緊你新作品」、「加油」。

查實近期多位歐美紅星都先後中招,其中包括幾位「超級英雄」影星「水行俠」Jason Momoa、「奇異博士」班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、「狼人」曉積文(Hugh Jackman)等都曾坦承被感染。