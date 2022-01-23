Doraemon ∣ Broadway「新年願望可達到」巨型隨意門面世

為人熟知的經典Doraemon場景已正式登陸銅鑼灣Fashion Walk！ (客戶提供)

【營業資訊】一年容易又新春，百老滙將聯乘香港人最熟悉的好朋友Doraemon，由即日至2月10日於銅鑼灣Fashion Walk舉行「新年願望可達到」期間限定活動，為大家熱烈地送上新春祝福，祝大家虎年「DREAMS COME TRUE」！

限定打卡位包括巨型隨意門 疫情下為香港人加油打氣

疫情下雖然未能旅行出遊賀新春，但有活潑可愛的Doraemon陪伴大家共度新春迎虎年！場內設有新春限定打卡位，最為吸引的當然要數設於Fashion Walk 地下中庭的一道巨型「隨意門」裝置。作為Doraemon漫畫中的經典法寶，隨意門可以讓你隨心所欲地通往任何地方。希望來年香港人事事順利丶心想事成，做到「人人期望可達到」！旁邊更有妙趣横生丶一望便使人喜感滿溢的大型Doraemon公仔坐鎮，讓整個打卡位都充滿著喜氣洋洋的新春氣氛！

完成打卡任務 帶走限量版Doraemon錦囊袋

新春佳節來臨，百老滙亦希望為港人獻上滿滿的祝福及好運。因此於今次「新年願望可達到」活動期間，只要到場完成打卡任務，便可免費換領限量版Doraemon錦囊袋乙個！

任務流程如下：

1.讚好「 Broadway百老滙」Facebook專頁 或 追蹤 @ broadwayhk Instagram帳號

2.與現場的Doraemon拍照留念

3.上傳照片至你的Facebook或Instagram (限時動態/帖子)，加上指定Hashtag

- 參加者可於現場掃描場內的二維碼，轉到百老滙官方網址以複製指定Hashtag

4.完成後即可成功換取限量版Doraemon錦囊袋乙個！

同場展出Doraemon造型禮品 助你打造獨一無二的百老滙日系家居

現場除了大型Doraemon公仔坐鎮之外，亦展出了分別印上W、I、S、H 字母的Doraemon 領巾立方體裝置，寓意新一年為大家帶來祝福及希望。場內同時展出一系列於較早前推出的Doraemon造型禮品，分別有茶具及餐具套裝、家居用品及各式袋類等。今個新年讓你輕鬆以Doraemon造型禮品打造出獨一無二又別具特色的日系家居。

Doraemon∣Broadway「新年願望可達到」期間限定活動

開放日期：即日至2月10日

開放時間：中午12時至晚上10時

地點：銅鑼灣記利佐治街11-19號Fashion Walk地下

限量版Doraemon錦囊袋換領時間

換領日期：1月21-23日、28-30日 及 2月4-6日 (星期五至日)

換領時間：下午1時至晚上8時