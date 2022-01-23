超卓汽車頒獎巡禮：最強豪華越野四驅車─Land Rover Defender 90

新世代Defender建基於輕量化一體式全鋁合金D7x車架，堪稱是Land Rover打造過最堅固的車架，實用性、靈活性和功能性兼備。

四代進化 王者本色

越野四驅王者Land Rover的Defender車型縱橫車壇70多年，向來都是不折不扣的硬漢。來到21世紀，Defender進化至全新第4代，建基於廠方歷來最堅固、最大抗扭剛度的新世代一體式全鋁合金D7x底盤架構，車內車外均注入嶄新設計元素，配以先進卓越的越野科技，延續最強豪華越野四驅車本色。

Terrain Response全地形反應系統

繼全新Defender 110抵港後，早前Defender 90也接續登場。新輸港為Defender 90 P300 SE型號，搭載2.0L渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力分別為300ps及400Nm。車長4,583mm，軸距2,587mm，並擁有225mm的車身離地距。車載Terrain Response全地形反應系統，接近角、通過角和離去角分別為31度、25度和37.9度，並新增涉水程式，最大涉水深度為850mm；加上有先進的ClearSight Ground View及一系列駕駛輔助功能幫手，不但能輕鬆征服各種地形考驗，即使作為日常代步車，在城市或郊區道路穿梭，無論操控和舒適度都一樣出色。

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