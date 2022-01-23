被告醉駕　加里希倫與愛瑪羅拔絲驚傳分手

荷里活女星愛瑪羅拔絲（Emma Roberts）和影星男友加里希倫（Garrett Hedlund）被爆分手。結束3年戀情！

有傳她們於幾星期前分手，愛瑪2020年12月為男友誕下一子Rhodes，據知她們將共同撫養兒子。她們於2019年拍拖，上個月兩人才於社交網分享為兒子慶祝首個生日的照片。愛瑪是星二代，她的父親是影星艾力（Eric Roberts），而姑姐是大名鼎鼎的奧斯卡金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）。至於加里希倫亦是演員，入行多年的他曾主演過多部電影，其中包括李安的《比利·林恩的中場戰事》（Billy Lynn's Long Halftime Walk）。

加里除了失戀之外，近日他亦被控告兩年前的一宗車禍。他當時於美國洛杉磯駕駛時因醉駕而發生車禍，事後因兩項醉駕罪名被捕。後來他被判緩刑36個月、接受戒酒課程以及100小時社會服務令。而事件中受害的兩名母女近日就入稟控告他不小心駕駛引致意外。她們於法庭文件中指事發時加里在車內昏倒，車輛以高速衝紅燈並撞向她們的車輛，並企圖離開事發現場，當時她們的車廂內還有兩名幼童。