連詩雅被舊愛出軌1年心中留刺　蝦頭接受另一半召妓

連詩雅（Shiga）同蝦頭（楊詩敏）主持的網台節目《絲打圍爐》最新一集請來衛詩雅（Michelle）擔任嘉賓，三個女人一個墟，兩人繼續探討兩性關係，而今集主題係剖析「出軌男」，連詩雅大爆曾經被男友出軌，更足足一年時間：「我就唔知點樣，係完全冇check底下，啲嘢係boom一聲喺我面前發生，我知道咗之後同佢講咗句，我話『我知道喇』，佢話『係呀，咁又點呀？但完咗㗎喇。』」雖然感情完結，但Shiga對人就失去信任，心中有條刺：「慢慢覺得對住呢個人好可有可無，因為佢令我好失望。」

3人又探討「精神出軌定肉體出軌？」的問題，衛詩雅表示不能接受另一半肉體出軌，但Shiga反而寧願對方肉體出軌：「我會寧願佢好誠懇同我講，可能佢唔知做乜嘢，鬼揞眼或者飲醉咗，或者畀人強姦咗之類嗰啲，一下子嘅話呢，我可能真係會原諒佢。如果佢真係鍾意咗第二個呢，我會不斷地諗，好喇，咁你返轉頭，你會唔會又鍾意第二個呢？其實原來你已經唔係好鍾意我，或者係無論我再做啲乜嘢，可能已經唔會再得到你100%嘅心。」

而蝦頭就自言寧願另一半召妓，都不想對方精神上出軌，不過衛詩雅對於另一半召妓就表現得十分抗拒：「唔得呀，真係唔得，一嚟污糟啦，二嚟我會覺得你連呢一樣嘢你都控制唔到，你係控制唔到你自己人生喎，你嘅自制能力好低呀！好嬲呀！佢人生唔會成功呀！因為佢去叫雞！」