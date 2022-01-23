Adele賭城開騷失場被爆原來與主辦方反枱？

英國靚聲天后Adele原定上周五（21日）於美國拉斯維加斯凱撒王宮賭場開始舉行駐場演唱會，但開騷前24小時，Adele於社交網站自拍短片，宣布因新冠肺炎疫情，需要延後整個駐場騷。不過有傳媒爆她與賭場方面意見分歧亦是駐場騷押後的其中一個原因！

據知凱撒王宮方式希望將Adele唱占士邦片主題曲《Skyfall》時完美，希望邀請60名合唱團在台上和唱。不過她卻希望整個演出低調並讓觀眾只留意着她的聲音。因而令雙方產生意見分歧！此外，Adele的「舞台恐慌」問題亦是其中一個原因。她曾在訪問中表示自己好怕面對觀眾，曾試過在荷蘭一場騷，她因為太緊張的關係而從走火通道逃離現場。而她亦自爆試過多次開騷時緊張到嘔。有消息人士指她之前已試過多次取消演唱會，2017年她取消過兩場英國倫敦演唱會，雖然聲稱會重開演唱會，但最終卻沒有。

雖然今次賭城騷開唔成，但Adele為了補數而與Fans玩FaceTime（視像通話）給一眾失望Fans意外驚喜！有Fans於社交網站上載Adele與他們通話的片段。其中一位專程由美國紐約飛抵賭城睇騷的男Fans亦有公開片段，Adele向他道歉，Fans即回應：「你知道嘛？唔好擔心，唔緊要。我哋好愛你。」