花井祐介展覽移師上海　主題人偶開放抽籤

日本著名藝術家花井祐介去年8月於香港舉行的《FACING THE CURRENT迎浪當下》大型巡迴展覽獲得藝術界廣泛關注，很快地第2站展覽將於本月底移師上海舉行，並由AllRightsReserved與上海寶龍美術館合辦，共展出24幅畫作及3件立體雕塑作品，當中包括12幅從未公開展示的壓克力帆布新畫作，展品數量為花井祐介歷年海外展覽之冠。

展覽將於1月23日至2月22日假上海寶龍美術館舉行，花井祐介特意在場地中央架設3.5米高的木屋裝置，地面鋪上沙子，配搭晨昏蒙影的背景影片及全新創作「以石投水」雕塑，象徵把石投進海中看似毫無意思，但是當石頭沉到海底可推動水流，最終或可能造成巨大海浪。儘管耗費的精力最終或告徒然，而且過程中也會遇上冷嘲熱諷，但藝術家還是期望透過作品，向奮力對抗逆境的人們，表達欣賞和讚許。

跟去年香港站一樣，是次上海站也有主題人偶雕塑配合推出。名為《RAIN》的15吋高人偶雕塑全球限量500枚，腳底印有藝術家簽名及編號，附木箱包裝及獨立編號認證卡，將於DDT Store以網上抽籤形式發售，登記時段為即日至1月24日下午1時，中籤者將於香港時間1月24日收到電郵通知購買安排，最快2月收貨。