【移居英國】燒衣會違法嗎？英國拜神「4個小心」

香港人移居英國，不少都扶老攜幼，對於傳統長輩，能否繼續在外國拜神，大都深感困惑，甚至擔心「燒衣」會否違法。臨近農曆新年，今次給大家稍為講解，英國當地華人拜祭要注意事項：

（1）英國有拜祭用品賣嗎？

由於華人在英國數不少，包括越南華人，所以中式超市在英國各大城市也有很多，而一般普通拜神用品，例如金銀衣紙、化寶鐵桶、拜地主和拜四角套裝等，都不難在中式超市中買到，毋須特意從香港帶過英國。如要祭祀先人，想要特別款式紙紮品，例如外幣冥幣、外國護照等，都可以跟香港紙紮店越洋訂製寄送，甚至可選擇「代燒」服務，相當方便。

（2）英國可以「燒衣」嗎？

英國是基督教國家，對於華人宗教儀式活動，並沒有特別規範，一般只要不危害「公眾安全」便無不可。故此如想「燒衣」化寶，請在有足夠空間的自家後花園內進行，盡量別影響鄰居；英國的室內空間，一般都設有煙霧探測器，以符合消防條例，其敏感程度有時連「打邊爐」也會觸動火警鐘，故千萬別在室內燒香拜神；移往街上燒衣更是萬萬不可，如引起失火誤會，惹來投訴，他日入籍英國可能也會受到影響。

（3）可否郵寄香燭到英國？

華人祭祀用的水果、燒酒與食品，不難在英國超市買到，而其他如金銀衣紙等紙製品，即使在當地找不到，最後拜託香港親朋寄往英國給你，問題也不會很大。最大問題是拜神香燭，無論用空運還是海運，都會被海關歸類為易燃物品，因此必須提交其安全報告，要清楚交代它的化學與物理特性，但一般很難找到可出安全報告的單位，故可燃香燭最好在英國當地找。

（4）外國也有「地主公」觀念？

傳統華人屋企門口，都會擺放「地主公」神位，去到英國又能否照擺？正如前述，只要不危害英國公眾安全，便無不可。惟拜神也要有正確觀念，華人屋企常擺門口的地主， 屬於陰神，主屋內驅邪招財，能保家宅平安，但其神格其實低於無處不在的土地神，他只是駐地高級靈體，並不能跟你「移民」。那西方地區又有沒有地主公？原來真係有，他們被稱作草坪地精（Lawn Gnome），傳說只要他出現在你家花園，就能為你帶來好運，其小矮人造型更常被製成庭園裝飾品，相比扁平的地主牌就可愛多了。