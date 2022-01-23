團年做節　午飯都可以食得

吃團年飯最緊要好意頭，今年雖然只能吃團年午餐，但都有很多選擇。金鐘港島香格里拉米芝蓮星級中菜廳夏宮，由現時至2月15日有多款由行政汝景師傅設計的賀年菜式。必吃的吞拿魚鮮果撈起，將醬汁、肉桂粉等拌勻來撈，愈撈愈風生水起。另外還有因應虎年設計的虎掌菌扒百花玉環和黑白蒜虎皮尖椒燜田雞腿。蔬菜方面，有羊肚菌琵琶豆腐及金湯竹笙石榴球，必定讓大家滿意。除了堂食，餐廳亦在1月29日至31日供應2款4位或8位用的團圓外賣套餐，客人於2日前預訂，就可安坐家中，吃到鮑魚撈起和鮑魚一品煲等矜貴菜式。

傳統中菜外，西餐亦滲入新年氣息，尖沙咀創新意大利菜食府Radical Chic行政總廚Andrea Zamboni由1月25日至2月6日，推出6道菜農曆新年嘗味菜單，就滲入了中、意風格。頭盤有冰鎮生菜丶脆脆意飯丶黑木耳及辣椒粉，冰菜配辛香辣椒粉和黑木耳，加強口感。鷹嘴豆湯配意式煙肉蝦卷串，令豆味更鹹香。川椒鴿子配薯仔菠菜薄餅，鴿胸肉和鴿腿分別用不同的四川辣椒醃製，辛香惹味。至於石斑魚柳配汁燒白菜及枸杞，魚湯鮮味而餘韻帶甜。芝士紅娘魚寬意粉，掛汁又有咬口。最後以特色意式沙冰和柑橘撻作結，讓客人吃出驚喜。