【心理測驗】一文掌握未來人生方向

雖說踏入2022年已半月有餘，但距離農曆新年還有一周的時間，無論你是以哪一個日子作為一年的開始，現在都是一個開端。相信不少人會在新年伊始定下目標，令自己進步或有所改變，如果你對來年要做的事感覺迷惘或者不確定，不如從心理測驗中找找答案。日本「占いTVニュース」的心理測驗在日網上廣為流傳，到底預示未來的迷宮能不能找到出口？

【問題】

試想像你在元旦當日去玩扭蛋機，請憑直覺選出你最想玩以下哪一款類型的扭蛋機。

A.與實物一樣的食物扭蛋

B.可愛的動物扭蛋

C.有趣獨特的扭蛋

D.最受歡迎的扭蛋

【結果分析】

A.改變生活方式

美味的食物可以為味覺帶來刺激，而選擇食物扭蛋的你似乎在尋找生活中的刺激。在2022年你可以嘗試去改變生活方式來獲得新生活，如搬屋、堅持良好的飲食習慣、重新職業的規劃等等，跳出舒適圈，藉此機會想想10年你想成為怎樣的人，再從中獲得改變的靈感。

B.找到心中所愛

可愛的動物可以激發你內心的愛，2022年你的改變源於所愛之人的存在，你在把愛給予別人，同時亦想得到別人的寵愛。這一份愛的來源可能是來自你喜歡的人或者寵物，建議新的一年你可以去經營一段關係，遇見的那位會令生活充滿活力、光明及希望。

C.尋找紓壓方法

想從扭蛋之中尋找樂趣的你，在過去似乎都習慣性地壓抑自己的情緒，並且因此而積存了不少壓力。在2022年你可以去發掘自己的愛好，如果實在沒有方向，亦可多嘗試不同的事物，如尋找偶像、做運動等等你有興趣的事，藉此來紓緩壓力，同時亦可以令生活變得更充實。

D.大膽改變外貌

比起自己的愛好，你更想了解和偏好大眾審美，你會緊貼現時正流行的事物，渴望得到大家的認可以及目光，有着強烈展示自己的欲望。在2022年你可以大膽地作出改變，如剪一個新的髮型、換一個新髮色、嘗試新的穿衣風格等，從外表開始改變迎接新一年。