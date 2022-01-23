降噪大耳牛　便攜仲有錄音室音效？

無線降噪耳機大多為入耳式，俗稱「大耳牛」的頭戴式相對上選擇較少，那知道甫踏入2022年，耳機品牌Shure即為市場帶來新款AONIC 40，為樂迷提供多一個選擇。

AONIC 40是同系列的第二款頭戴式藍牙耳機，功能更多便攜度更佳。首先它採用數碼降噪技術，透過三個程度的可調式ANC帶來自然的主動降噪效果。內置波束成形咪高峰，位置經過特別調較，雙聲道音效分外清晰。機身則以玻璃纖維填充尼龍和航空級鋁合金打造，大幅減低機身重量，紓緩長期佩戴的不適感，同時耳機更可摺疊收藏於便攜盒內，方便隨身攜帶。

電量方面，它在開啟ANC主動降噪模式下，續航力長達25小時，無電時僅需快充15分鐘，便有5小時的聆聽時間。另外一如同廠耳機，它容許用戶透過《ShurePlus PLAY》程式調整各種EQ，自訂提示音效、環境聲效模式及降噪功能，藉此打造接近錄音室的音色變化。AONIC 40備有黑、白兩色，提供2年保養，配件包括便攜盒、3.5mm音源線及USB-C充電線。

同場加映︰ 開放式無線耳機

DEVA PRO是HIFIMAN最新的開放式無線耳機，採用了旗艦耳機SUSVARA的隱形磁鐵技術，提供更完整、更純淨的聲音。機身混合了銀黑雙色，除可以藍牙來播放音樂，還配備3.5mm及USB線材。