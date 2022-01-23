歌名改到離譜又老套！黃偉文越洋鬧爆黃柏高

身在英國的填詞人黃偉文（Wyman），突然在社交網爆seed，重提當年「金牌經理人」黃柏高（Paco）經常喺無預警下，將其作品歌名改到「求X其」，Wyman嬲到打咗一大段文，睇嚟佢今次堅係嬲爆！佢仲點名批評佢寫畀楊千嬅嘅《Mr.》歌名最離譜，嬲爆指：「離題到爆又老套」！

Wyman留言：「可想過你那弱點，就是我剛剛想要。#依家個歌名叫Mr #離題到爆又老套 #只不過係Paco旗下好多好多首粒聲唔出自己求X其改個歌名到出咗街我先知嘅歌 #之一 #其實問吓我先都係一個電話啫又有幾難呀 #如果我唔係每一個字都執着要X到最好先見人我就唔應該做填詞人啦 #唔好立亂改我啲嘢 #更何況係歌名 #呢啲咪叫唔尊重囉 #所以唔好郁作家嘅心血 #否則真係記你一世」，亦有網民指一直也覺得不明白：「唔怪之得，其實一路都唔係好明呢首歌點解叫Mr。」

查實Wyman投訴被改歌詞都唔係第一次，早前1997年新加坡歌手許美靜《傾城》手稿，呻被擅改歌詞，但當時佢都係填詞界新人，無奈要接受。仲有張學友與林憶蓮合唱嘅《日與夜》歌詞，Wyman亦不滿出街版「九唔搭八」。