被兄弟檔力追！鄧麗欣自揭私下真面目

女星鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、林明禎、王菀之主演電影《飯氣攻心》，片中Stephy可謂「艷福無邊」，感情線周旋於兩兄弟之間，當中與飾演細佬的張繼聰不乏對手戲，笑言對方喜感程度入骨，拍攝時能帶動現場歡樂氣氛：「全場人真係笑到傻咗，搞到好多NG，最多10幾20個Take，都真係幾好笑，拍到後期我哋喺旁邊已經唔敢笑，因為大家想收工，但另方面會諗吓佢咁樣做，我要點做先可以勁過佢呢，好好玩，演員有互動。」對於首次拍攝被兄弟檔力追，Stephy不諱言情景有趣，但若然現實中真的發生會很尷尬。

平日走淑女路線的她，今次放下偶像身段，演一名麻甩又跳掣的女仔，表示角色如同真實的自己：「私下嘅我係比較男仔頭，不拘小節，大家見到嘅我只係工作上嘅形象，平時我喺屋企或者同朋友一齊就隨意啲，同埋我亦有跳掣一面，本身好注意生活平衡，有時如果做唔到就會自己跳，會同自己講嘢、收埋自己，呢一面唔會畀人見到，因為唔想影響人，但同住嘅媽咪就習慣晒。」更指雖然非首次拍喜劇，但過往大多數旁邊人在搞笑，今次終可當主導，放心逗大家發笑。

導演陳詠燊則透露為了今次選角亦花盡心思：「今次組合好新鮮，因為近年演員唔多選擇，要撮合到又要有火花真係好難，今次可以話係撻着咗Stephy喜劇感。」