葉巧琳終於有自己冠軍歌　慨嘆歌手路難行

唱作女歌手葉巧琳（Mischa）在沙田舉行Live宣傳專輯，期間她唱了新作，亦是她出道以第一首叱咤樂壇流行榜冠軍歌《難道我還未夠難》，很多粉絲及網民都到她的社交平台睇Live捧場。

她又透露：「原定計劃好租貨櫃車，上面貼滿自己樣，四出駛到旺區做宣傳，可惜受疫情影響，為了遵守防疫措施，只好立即變陣，到CD店進行Live演唱。」又指揀選CD店另有含意，因為做宣傳難，各行各業亦難行，尤其是小本經營的店舖，同受疫情影響，所以想在小店開live以示打氣。她續說：「大家知道造音樂嘅非常之難，賣音樂嘅都好難，賣實體嘅體唱片仲難，不過唔緊要，大家都一齊撐佢哋。」她更即場回答粉絲提問，保持與粉絲互動。

Mischa對於《難道我還未夠難》成冠軍歌好開心，除了感激DJ選播，亦感激Wyman（黃偉文）的詞，但她最開心是指歌曲具鼓勵性：「我作為歌手，行咗條路咁耐，其實都會有攰嘅時候，都會唔開心、會氣餒，所以唱呢首歌時，感觸好大。首歌最打動我嘅，喺chorus『難度我還未夠難 每天生還已是極難』，呢個係最現實嘅，但係我成日攞首歌嚟鼓勵自己，『要確信我未來很璀璨 帶倦期盼』，就算我哋有幾艱難嘅路都唔好放棄，懷有一絲希望。」除了自身的經歷，她體會到身邊的朋友也正經歷困境，指有朋友開美容院，有朋友做美甲，又有朋友係做健身教練，尤其是美容院的朋友，要暫停營業外，投資了的美容機又要借款。」近日她為大師兄陳柏宇（Jason）的新歌《有我》拍MV，Jason自薦為她下首MV執導及做MV男主角，但她卻想師兄送新手機。問到她新年願望？她則說想重拾運動習慣。