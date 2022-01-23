被網民插「逆天子女」！王賢誌大器神回獲掌聲

王賢誌昨晚（22日）在社交網發文稱母親離世，並說：「媽媽，非常榮幸可成為你的兒子」後，大批網民及圈中好友留言安慰及打氣。但是有一名網友竟然在王賢誌的發文下留言，指傳統父母希望子女結婚生子：「但係有好多人要逆天，唔結婚仲做其他不喜歡見到嘅不傳統情侶，生到呢啲仔女應該都係自己嘅責任沒有教好呀，定係社會真係變咗咁差？但係呢啲父母可能理解能力比較唔清楚，佢會覺得呢啲仔女係唔聽話所以成日都會激氣唔開心，日以繼夜咁樣落去對身體一定傷害好大。」、「如果生到孝順嘅仔女正常結婚生仔令到父母開心一般都會長壽好多。」

這位網民一番「逆天子女」論激發多位網民圍攻，直斥其留言是針對2016年和同性好友Kevin在加拿大結婚的王賢誌，認為該網友的留言是黑心涼薄！王賢誌隨後也有留言回應這位網民：「在此多謝你肯花時間看似語重心長般跟我說了以上的一番說話，可是你不是我家庭的一分子，我也當然不會怪你為何不明白我父母的想法。」

王賢誌續說：「要知道，人的一生不在乎有多長壽而在乎活得有多精彩及有何意義，仔女是否孝順亦不在乎有結婚生仔令父母開心，似乎誰的理解能力比較清楚，誰的思想比較正常一點，顯而易見，祝安好！」其留言獲大批網民力撐。