夏木鈴　天真無邪小惡魔

有人話：「男人唔壞，女人唔愛。」同樣道理，唔少男人都鍾意同啲曳妹交往，貪佢哋喺床上夠主動，唔會呢樣又Say No嗰樣又唔得，而喺日本AV界，呢類女優被歸類為「小惡魔」，當然佢哋嗰種惡，只限於喺床上玩弄男優，令對方高潮迭起。今日為大家介紹嘅女優夏木鈴，就係小惡魔系嘅新貴！

葵司接班人

日本AV界有唔少女優都Keep得好弗，好似AV大廠S1嘅專屬大姐級女優葵司，喺AV界活躍咗11年，狀態一啲都冇跌Watt，甚至愈戰愈勇，佢仲紅到有機會踩過界，到台灣拍電視劇添！不過，葵司再掂，始終有引退嘅一日，身為AV迷，當然希望有質素相若嘅接班人出現啦！今年23歲嘅夏木鈴，絕對係最佳人選。個樣生得天真無邪嘅鈴妹，雙眼勁精靈，同年輕時期嘅葵司有幾分相似，好得人鍾意。身材方面，葵司喺AV女優中算係高挑，而鈴妹比佢仲要高多一吋，加埋胸前對斤両十足嘅E CUP美乳，更顯得凹凸有致。

成張床濕晒

鈴妹喺2021年4月正式登場，據一手發掘佢嘅AV廠FALENO透露，呢位長腿美女係一位就讀教育課程嘅大學生，本來想做女教師，後來發現拍AV先係自己嘅興趣，所以毅然入行。講真鈴妹嘅外在條件真係好啱拍AV，敏感度非常高，當三點被男優刺激，身體就會不自覺咁顫動，肉緊到五官扭曲，仲經常喺男優嘅指技刺激下爆發潮吹，搞到成張床都濕晒！值得一提，鈴妹近期開始走小惡魔路線，見到佢用天真純情嘅眼神望住鏡頭，同時對男優百般玩弄，令對方欲仙欲死嘅場面，不期然諗起葵司嘅演出，真係正到痹！