一封哥哥的家書！鍾嘉欣感動到喊

鍾嘉欣雖然未能奪得今年台慶頒獎禮視后，但她依然深得觀眾喜愛，近年經營個人短片頻道的她，不經不覺，已有逾10萬人Followers。已返加拿大的她，昨日（22日）上載最新影片發放正能量，她說：「我覺得每個人能夠去欣賞自己多啲，唔好淨係睇自己唔好一面，上天設計你唔係意外，要好好欣賞自己，鍾意自己，我想問你哋有幾多個人係真係鍾意自己呢？」

嘉欣更分享了家人、朋友和親愛的人寫給她的信，她笑指有10年沒有打開看過，嘉欣即場讀出家姐寫給自己的信，之後讀到哥哥的那一封信時，更不禁哭出來：「2004年7月22日，當我入呢一行時，佢用中文寫咗呢封信畀我，好神奇：『我係你哥哥，好耐冇見。希望你喺香港生活愉快，你去香港那一天，我好難過，你姐姐知你好有才華，會喺香港做得更好，但我心入面唔想畀你離開，你好特別，好多人都欣賞同鍾意你......你首先要知道生活的困難，喺街要小心陌生人，要有健康飲食，食水果、蔬菜、飲水、牛奶、少食肉、多做運動』，我唔太同意飲牛奶同少食肉，我意思回到過去我都唔會做呢件事，不過So Sweet。」

然後嘉欣繼續拆信，終於讀到老公寫給她的一封信，她說：「『我每天早上起身都覺得好幸運，你令我成為世界上最幸福快樂嘅人』，多謝老公，我正在學習成為一個更好嘅人，多謝你畀我呢個機會。」