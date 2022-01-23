最新圖片︱黃心穎生日真身蒲頭　清減唔少終於識笑

2019年被拍得和人夫歌手許志安在車廂中「安心偷食」的黃心穎，今日（23日）是她的33歲生日，她於社交網分享和家人共度生日的照片。看相片背景，這個迷你生日派對是在黃心穎的家舉行，除了有她笑容燦爛的捧着生日蛋糕的相片外，另一張相是她和兩位姐姐黃心美及黃心妙的合照，而相中的她明顯比前清減。她留言：「Thank you all and wish you all well too,it's been a long time.（感謝你們，並祝你們安好，已有一陣子沒見了）」未知是否疫情關係，故久未和姐姐們相見。另外，黃心妙也上載在另一地方跟黃心穎慶祝生日的合照，其中一張相是黃心妙、黃心美及黃心穎三姐妹齊齊攬狗，另一張是三姐姊和父親的合照，黃心妙留言：「Happy Birthday to 小B（黃心穎乳名）#唔講以為狗仔生日 #要健康快樂喔 #還是缺一」

向來愛更新社交網的黃心穎，去年突然變得十分低調，全年只有兩次發文，最近一次發文是上月聖誕節，網晒的相片是其愛犬坐在聖誕樹旁，而她本人卻未有出鏡。同時有指在網上「神隱」的她已更改手提電話號碼外，更改變飲食習慣，轉為食素，所以比以前更纖瘦。