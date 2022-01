最新圖片︱黃心穎生日真身蒲頭　清減唔少終於識笑

2019年被拍得和人夫歌手許志安在車廂中「安心偷食」的黃心穎,今日(23日)是她的33歲生日,她於社交網分享和家人共度生日的照片。看相片背景,這個迷你生日派對是在黃心穎的家舉行,除了有她笑容燦爛的捧着生日蛋糕的相片外,另一張相是她和兩位姐姐黃心美及黃心妙的合照,而相中的她明顯比前清減。她留言:「Thank you all and wish you all well too,it's been a long time.(感謝你們,並祝你們安好,已有一陣子沒見了)」未知是否疫情關係,故久未和姐姐們相見。另外,黃心妙也上載在另一地方跟黃心穎慶祝生日的合照,其中一張相是黃心妙、黃心美及黃心穎三姐妹齊齊攬狗,另一張是三姐姊和父親的合照,黃心妙留言:「Happy Birthday to 小B(黃心穎乳名)#唔講以為狗仔生日 #要健康快樂喔 #還是缺一」

向來愛更新社交網的黃心穎,去年突然變得十分低調,全年只有兩次發文,最近一次發文是上月聖誕節,網晒的相片是其愛犬坐在聖誕樹旁,而她本人卻未有出鏡。同時有指在網上「神隱」的她已更改手提電話號碼外,更改變飲食習慣,轉為食素,所以比以前更纖瘦。