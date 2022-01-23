「食」得是福　快慰慶團年

臨近歲晚，相信好多人會喺嚟緊幾日陸陸續續食團年飯，而呢一餐最緊要菜式多，寓意豐衣足食，齊齊過肥年！今日就為大家搜羅一下情色世界入面嘅美食「Food」，想大飽眼福嘅朋友，千祈咪錯過！

Food Metaphor 食物暗示

我哋好興用食物嚟暗指男女嘅性徵，好似肉腸、腸仔、鮑魚、蛋撻等等，原來外國人都鍾意咁做，而呢類用食物嚟進行性暗示嘅做法，英文叫「Food Metaphor」。舉例，「Bacon Sandwich」（煙肉三文治）、「Cookie」（曲奇）、「Cheese Cake」（芝士蛋糕）等食物會被用嚟形容女性嘅私處；而「Cucumber」（黃瓜）、「Dill」（蒔蘿）等食物則代表男士嘅兵器。另外，有句英文情色俚語叫「Wet Food」，但同食物一啲都無關，而係講緊口愛，大家千祈咪誤會。

Soaking Wet Doggy Shower 淋浴體位

食色性也！有啲人無時無刻都想「開餐」，就連沖緊涼亦唔例外。假如你喺享受淋浴時，想同伴侶曳曳嘅話，可以試吓「Soaking Wet Doggy Shower」呢一招，簡單啲講，即係推車仔。首先，女方以雙手扶牆，做出彎腰動作，男方則從背後進攻。性學家話，呢一招最適合喺冬天玩，原因在於浴室受熱水影響，溫度較高，裸體時感覺更舒服，若然用埋震蛋，情趣更會大為提升，前提係粒震蛋要百分之百防水。

《Wet Food #9》 口愛盛宴

雖然口愛係四仔嘅指定演出項目之一，但係有冇一套四仔純粹以口愛作招徠呢？當然有啦！呢套由Evil Angel喺2020年推出嘅《Wet Food #9》就係代表作！影片由Jonni Darkko執導，搵嚟Alina Lopez、Emma Hix、Gia DiMarco等超過15位脫星參演，陣容鼎盛，而且每位脫星嘅口技都相當出色，特別係Alina Lopez嘅口愛表演，被四仔迷讚不絕口。導演坦言，因為本身好鍾意呢種玩法，所以想透過鏡頭，分享口愛嘅好玩之處。可能係導演用心，加上脫星落力，呢套作品喺2021年AVN頒獎禮獲最佳口愛四仔嘅提名。

同場加映：《Fast Food Sex》

喺好多男士眼中，日本AV女優係最啱胃口嘅美點！唔知超人氣網紅深田咏美又能否令你流晒口水呢？呢套由GENEKI喺2020年推出嘅《Fast Food Sex》，就被日本粉絲評為近年最佳作品之一。影片嘅主題係快餐式性愛，拍攝節奏明快，扮演好色人妻嘅深田咏美，更流露出迷人嘅媚態。話時話，今年23歲嘅咏美，自從喺韓國執靚個樣，星運隨即升呢，加上佢好叻炮製網絡話題，人氣愈嚟愈勁，Twitter嘅追隨者人數更超過210萬人呢！