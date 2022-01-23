林峯大懵畀老婆食過期藥　張馨月出賣睡相「報仇」

型男林峯早前喺香港拍攝新片《九龍城寨》，被同片嘅任賢齊輪住圍毆，受盡皮肉之苦，佢日前終於可以抖一抖，返去同老婆、寶貝女一家圑聚享天倫。佢老婆張馨月日前就喺社交網度上載咗老公同囡囡「格格」坐車嘅溫馨照。雖然張相又黑兼且影得個背脊，但見到林峯好開心咁抱住寶貝女一齊睇街景，戴咗口罩嘅佢，因為新戲剃咗個Skin Head髮型，同囡囡個短髮有啲似，被網民讚「好有父女相呀」。唔經唔覺，佢個女「格格」都歲幾大，着咗粉色衞衣，啲手指仔又長又白好得意，相信B女都係遺傳咗父母嘅優良基因，身形都幾高吓！

張馨月見老公同個女咁Sweet，佢隔幾日又忍唔住再分享老公同囡囡嘅新相，愛女心切嘅峯嫂就用咗Emoji遮咗女個樣，當時林峯好歎咁瞓喺梳化度瞓覺，而喺佢身邊嘅囡囡，可能覺得爸爸個鼻哥窿充滿神秘感，所以喺好奇心驅使下，就用佢隻手指仔伸向爸爸個鼻哥窿度「探索」吓，而呢一幕充滿童真嘅畫面就被媽媽影低咗！

食咗過期藥

林峯睡相被老婆「出賣」，唔知係咪有人要為報「畀錯藥之仇」有關，因為佢話有日喉嚨唔舒服，怕係扁桃腺發炎致感冒，佢老公就畀咗3粒日本感冒藥過佢食，話打定底撳住啲感冒菌，佢就出於信任，二說不話就「啪咗」啲藥，點知食咗先知「中伏」：「剛剛我看了下藥樽，使用期限是2019年，我…」好在之後又見峯嫂仲有心有力咁整餅畀囡囡食，相信佢冇因為食咗過期藥而出事，真係Lucky！