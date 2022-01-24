【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月廿二

辛丑年辛丑月丁丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：會友、立約、交易

忌：理髮、詞訟、治喪

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：凡事要向好的方面想，不應把失意無限放大。

金牛座：做事難集中精神，建議讓自己暫時休息一下。

雙子座：話頭醒尾，有能力解決大小難題，處變不驚。

巨蟹座：受私事困擾，顧此失彼，工作進度遜於預期。

獅子座：與人交流要慎言，太在乎面子將會因小失大。

處女座：別把簡單事情複雜化，朋友可助你清除盲點。

天秤座：情緒不穩，不妨跟友人聊天，可帶來好心情。

天蠍座：三心兩意，處事拖泥帶水，不易取得佳績。

人馬座：可考慮與熟朋友合夥投資，對方可帶旺財運！

山羊座：抽空跟長輩閒話家常，思維上可獲得啟發。

水瓶座：小財不出，大財不入！太過孤寒會破壞財運。

雙魚座：勿把鬱悶埋在心底，是時候找個發洩方法了。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）羊 易破財

鼠：事業愛情兩得意，付出愈多，回報愈多。

牛：財運上升，審慎投資，容易有意外收入。

虎：投資忌輕舉妄動，做好風險評估有幫助。

兔：貴人助力強，面對缺錢問題，有驚無險。

龍：人際關係欠佳，容易與身邊人發生口角。

蛇：士氣強，在職場上表現自己，有力突圍。

馬：宜收起八卦心態，多管閒事將有手尾跟。

羊：是日沖煞，做事心不在焉，破財風險高。

猴：遇到問題必須正視，逃避是不能解決的。

雞：生財有道，謹記多勞多得，勿錯失良機。

狗：事業上面臨激烈競爭，對生意人最不利。

豬：桃花大旺，有伴侶者可重溫久違的甜蜜。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

歲歲年年，日日月月，往事如云

約一星期後便是農曆正月大年初一，一些媒體報道當日去牛迎虎，是可以這樣說，但由於今年初一比2月4日立春早，而按八字批論要到立春當日，才為正式屬虎（壬寅）年開始。

所謂輸人不輸陣，坊間有太多教師爺，利用關係做節目博出位，用自己見解語出驚人誓不休，出位破格，吸引信眾刷個人存在感，但其實天地萬物皆有自身的邏輯和道理。

以萬物為師，就地取材，大家可按自己條件布局加持，正所謂一年之始在於春，開的頭要有好意頭，即取其好彩頭意思。可到超市買個白蘿蔔回家，蘿蔔又叫彩頭，在年晚夜壓過年，翌日早上除了上頭炷香，馬上迎接好彩頭，寓意由年頭好到年尾，並且可以放在今年東北方八白正財位。

另外，白蘿蔔可一物多用。例如它對忌木五行人士有幫助，因蘿蔔屬金，明年木地五行缺木有分加，過去兩年流年五行金多的人都過得不太好，未來幾年木地年收復失地。因此五行金多人士，多帶金器，在中醫養生，如肝不好，宜多吃蘿蔔，肝屬木，金剋木。但用於風水布陣不影響要木的人，取之立氣後的加持。

化繁為簡，風水養人，人養風水，宇宙真諦，本在每個人的心裏，無明不見，心明自現，貢高我慢，實為陋賤，知高守低，海納百川。