懶理與保錡情變！沙律終極性感破底線

性感女神張沛樂（沙律）相隔5年再推出寫真集，雖然最近盛傳她與男團ERROR成員保錡情變，但沙律懶理感情事，全力催谷其首本個人寫真集，她說：「5年前我出咗本雙人寫真，好多人都想我出單人寫真，但遲遲未去做呢件事，今年我覺得幾啱時間去做，因為我30歲有啲經歴，好多嘢都配合到文字，會變得豐富，唔係單出寫真咁，都幾有意義。」

沙律透露今次寫真集主題CHANGES，她邀請了10個攝影師，有10個不同造型，正好切合番她的經歷和轉變，她說：「每個攝影師負責唔同Chapter，每個Chapter代唔唔同經歷同改變，由長髮變中髮到依家短髮，想營造一個脫變，就如過去現在未來。」初入行時好多人標籤了她是性感，完全冇真正了解她，她會用膚淺來形容，她說：「其實人係立體好多面，除咗性感，我係有唔同諗法同另一面，例如喺屋企人、朋友、伴侶，工作等等面前都唔同，希望透過呢本書令大家認識、了解我多啲。」

她坦言寫真集中有一個比較大尺度的性感造型，她笑說：「相信好多人因為嗰輯去睇呢本書，我覺得嗰輯係好靚，好多女仔朋友都鍾意，我覺係第一次影啲咁大尺度嘅相，啲朋友話我好大勇氣，問我會唔會好驚？我冇恐懼嘅，我覺得機會係得一次，用一個最好狀態勇敢去做呢件事，如果你一驚就影唔到呢個效果。」

之前她特意剪短頭髮換了新造型，除了配合寫真，主要想突破一下，她說：「我喺書裏面都有講，好多人覺得沙律係一個鄰家女孩，好性感好女人，但識咗我後又覺得我唔係，覺得我好男仔頭，又話我把聲同佢哋幻想嗰個人唔同喎，我覺得點解你哋嘅諗法有咁多標籤，點解要局限咗一個人，其實唔係咁樣，我本書會講啲中性，男同女，又或者女可以係男，男都可以女。」

談到拍攝難忘事，她心較深刻有輯相要攀山涉水，她要走去爬山，她說：「我哋要拎好多嘢去爬，啲機器好重㗎，行呢啲山係好困難。」另一輯相她坐在車裏，在隧道內兩架車要配合拍攝，她既要探頭出去，她說：「我哋來來回回6、7次，有啲危險，仲feel到熱氣吹落塊面度，感覺好污糟。」