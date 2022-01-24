林夏薇升呢做視后劇接劇　陳自瑤擔正女一晒舞功

眼見視帝譚俊彥（Shaun）攞獎後即北上拍劇搵真銀，出爐視后林夏薇（薇薇）亦坦言非常羨慕。她昨日（23日）接受訪問時表示：「好戥Shaun開心，我都望自己有唔同嘅嘢可以做到。」忙於為無綫新劇《法言人》趕工的她，預料最快3月才煞科，但開心表示也有新工作接洽中：「嚟緊應該有另一套新劇開，亦有其他廣告傾緊，工作排到密晒，有工作係開心事，好感恩，希望嚟緊有新突破同新嘗試啦！」

演好每一個角色

近日有粉絲分享薇薇當年於劇集《手機》的片段，大讚她的演技已很自然，其後她將片段轉發，並留言指當年由最初的小角色開始，即使沒有對白也盡心去演，更寫道：「有幸和陳道明老師還有王志文老師同台合作，印象深刻，道明老師還指點我，給了我正能量啟發，很感恩，讓我明白沒有小角色，只有專注每一場戲，再小的角色也會有人留意，將來我一定會繼續努力，演好每一個角色。」

學社交舞技巧

至於「最佳女配角」陳自瑤則於下月開拍的新劇《婚後事》升呢「女一」，由於劇中不乏跳舞場面，故監製林肯已安排知名舞蹈老師教她社交舞技巧，同時其角色亦是煮食網紅，故屆時需要下廚露兩手，相信她開劇前需花不少時間準備。