接替史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)成為新任漫威超級英雄「黑寡婦」的26歲英國女星Florence Pugh,自2019年與46歲美國男星Zach Braff拍拖,於洛杉磯同居,兩人戀情低調,但十分甜蜜,Zach曾執導短片《In the Time it Takes to Get There》,邀請Floence亮相。

雖然兩人年齡差距大惹來爭議,但Florence受訪時反擊批評者表示:「我諗因為大家唔係期望我男友係咁,就好唔舒服。但呢個係我人生,我唔係想討好任何人,或者想追求一個好好嘅頭條新聞或故事。同埋我只係想做一個普通人!」