東方日報C1：譚俊彥離家半年　600萬登陸拍劇

「雙料視帝」譚俊彥一登「帝」門， 身價倍升！他獲獎至今還未到一個月即傳來喜訊，以600萬元酬勞接拍內地劇，日前他低調出發內地進行隔離，為下月開機做好準備。身為一家之主的他將「失蹤」幾個月，無非為了一對寶貝仔女的教育費「跑數」，認真廿四孝！

去年對譚俊彥（Shaun）來說絕對是豐收年，參演的幾套劇集均獲不俗口碑，角色成功入屋，加上與Hit爆韓劇《魷魚遊戲》主角「456」李政宰撞樣，贏足話題，結果憑住高企人氣兼成熟演技，於本月初舉行的《萬千星輝頒獎典禮2021》揮低鄭嘉穎、陳展鵬等勁敵，憑劇集《換命真相》「梅開二度」連奪視帝及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，風頭一時無兩。

初嘗視帝滋味當然興奮非常，但自從頒獎禮後，似乎未見Shaun公開露面，即使於社交網亦只提及得獎感受及下廚心得，未有談到近況，實情他已靜悄悄北上搵真銀。據知，自《換》劇播出後，Shaun深受廣告商歡迎之餘，更獲內地製作單位垂青，當Shaun升任視帝後，身價亦隨即幾級跳，結果有關方面加碼酬勞至600萬元邀他拍攝電視劇，誠意十足，由於該劇將於農曆新年後在內地開機，期間更要到極寒冷地方取景，待暑假才煞科，故Shaun將與家人分開數月，令其內心曾一度掙扎。

預咗隔空與妻兒迎新歲

不過，曾揚言要為仔女昂貴教育費努力的他，有感角色有發揮空間之餘，酬勞亦相當可觀，最終答允演出。為配合內地檢疫政策，Shaun日前已行色匆匆動身飛到內地，展開為期約一個月的隔離生活，預料下月初的農曆新年也要於隔離酒店孤獨度過。慶幸現時科技發達，屆時Shaun相信會透過視像與家人隔空度佳節。

他昨日於社交網上載近照，見剪了一頭短髮以Sharp醒Look示人的他拎住雞蛋，枱上更有包點及香蕉，伙食健康到爆，而早前Shaun曾為角色操出爆肌身形，即使新劇不需晒肌，但他也未有偷懶，於酒店房間勤力做掌上壓，狀態依然弗爆。就北上吸金一事，本報昨日聯絡Shaun，他表示：「細節要問番公司，不過我係去內地拍劇，依家隔離緊，冇咁快出關。今次真係好開心，新一年新開始，希望一切順順利利啦！」

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