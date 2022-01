疑似《奇異博士2》片場照外洩　湯告魯斯Iron Man造型率先睇

早前網上瘋傳荷里活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)將於今年5月上映的漫威超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange: In the Multiverse of Madness)中助陣,代替羅拔唐尼(Robert Downey Jr.) 在片中扮演「鐵甲奇俠」(Iron Man)。「有圖有真相」,近日網上就流傳一張懷疑是靚佬湯在《奇異博士2》的片場偷拍照!

照片雖然「鬆郁朦」,但仍隱約見到靚佬湯留了長髮及Iron Man招牌鬍鬚,穿上疑似特技裝束展露「湯式微笑」。令他客串登場的傳聞愈來愈真實。查實在《蜘蛛俠:不戰回歸》(Spider-Man:No Way Home)上映前亦有網上流傳蜘蛛俠「三代同堂」的花絮照,當初Fans亦是半信半疑。所以好多Fans都留言相信靚佬湯客串的傳聞。

另方面,近日網上亦傳出在新一集《蜘》回歸扮演蜘蛛俠的杜比麥佳亞(Tobey Maguire)亦會在《奇異博士2》中再度亮相,由於曾與他在3集《蜘蛛俠》中合作過的導演森雷美(Sam Raimi)是今集《奇》的導演,所以請回昔日拍檔杜比的難度應該不高。而為「紅女巫」汪達配葡萄牙版本的配音員近日公開一張與杜比版蜘蛛俠的葡語配音員合照,並留言寫着「好事會發生」,因而令Fans深信杜比將會在今集《奇》再次現身。