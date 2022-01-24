周迅前夫高聖遠「被分手」　新歡：冇大24歲嘅男友

內地影后周迅前夫高聖遠被傳戀上身材火辣的越南女企業家阮圖妮（Tuni），以為佢同前妻周迅一樣，離婚後另結新歡各自安好，點知高聖遠呢位「新歡」Tuni就出甫拒認愛，仲話沒有老自己24歲嘅男朋友，真係坦白得不留情面喎。Tuni自同高聖遠嘅緋聞爆出後，就係自己嘅社交網限時動態度分享咗啲截圖，又留言：「幾天前，我上傳了和朋友們一起出去玩的照片。之後，謠言便像滾雪球一般，說我是我朋友高聖遠的新的年輕女友。」文未還加大笑emoji，似乎覺得緋聞是一場笑話。

她指不少內地及越南傳媒均報道她的緋聞，再寫：「我沒有和我的任何一個兄弟約會，我們都是關係非常近的朋友，從沒想到這會成為新聞。」又指媒體寫得她很好，因為形容她是「事業有成，年輕貌美」，不過她從來沒有和「小報」或「假新聞」打交道，因此不能去做更多的事情，最後她刻意自我介紹，強調：「我28歲，沒有一個大24歲的男朋友，也沒有別的男朋友。」還透露目前是數字營銷及品牌代理公司的創始人，和內地客戶合作。雖然她沒有點名「大24歲的男朋友」是誰，但高聖遠現年52歲，正是年長她24歲。