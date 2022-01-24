李慧詩形象大變　演繹不一樣女性美

幾套顯身材戰衣、玲瓏曲線加上超模眼神，你估吓係邊個？唔講都唔會知原來她是香港人家喻戶曉的「牛下女車神」李慧詩，因爲是運動員身份，鏡頭前的她總是以運動服裝示人。觀眾腦海中浮現出她的形象，一定是穿着講究的單車服在運動場上揮灑汗水。正所謂女爲悅己者容，有沒有想過脫下運動員服裝，其實私底下李慧詩也跟各位一樣，是一位喜歡穿漂亮衣服的女孩子。近日李慧詩在社交平台上大Show她的雜誌平面硬照，沒有受過Model專業訓練的她，出乎意料地表現超好，幾張照片中的眼神、肢體動作將女性魅力全部展現出來。

李慧詩在社交平台上描述了自己拍攝平面硬照的心路歷程，拍攝開始前被問到有甚麽風格想嘗試，她表示「我要Sexy一點」。但被體院同事規定不能穿着太貼身的服飾和太短的裙子，甚至在影相之前有些看似暴露的服飾不獲考慮，有些相影了之後又不可以用。縱是如此，很多人看過照片後，都對李慧詩這次的形象轉變有讚冇彈，由此可見是非常成功！根據李慧詩的分享，是次拍攝一共換了6套服裝，服飾品牌包括：Ralph Lauren、Wolford、Salvatore Ferragamo、Demo official。當中大獲好評的是紅色貼身裙，加上藍色外套簡直就像巴黎的時尚達人，亦證明了女性的美態可以是多樣化的！