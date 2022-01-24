《造星IV》Ash自覺被賣豬仔！畏高上228米玩「龜波氣功」

參加《全民造星IV》嘅Ash（鍾卓穎）去年12月被網民踢爆平安夜與歌手張天賦（MC）行超市，繼而宣布與台灣老公已離婚，人氣急跌Watt！不過Ash懶理負面新聞，相約同樣係《造星IV》嘅參賽者Ana（羅安娜）及Liu哥（廖雪蕎）到紅香爐峰行山。

位於港島嘅紅香爐峰高228米，三女需要經過樓級及崎嶇的小徑，約半小時登上山頂，原路回程全程約1.5公里，雖然路程尚短，但話輕鬆絕對唔容易。難怪Ash表示：「次次都覺得行山好難，中途成日一仆一碌，但每次行到見到風景就覺得……嗯，都係值得嘅。」佢仲晒出踎喺大石上嘅相片，自爆有畏高：「佢哋話帶我行個唔難嘅山，佢哋話條路都算平，佢哋話得㗎冇事，結果我上到去，有七成時間都係坐喺舊石度，因為我發現我原來好似有少少畏高。」直言覺得被人「賣豬仔」：「就係咁啦，覺得畀人賣豬仔，上咗唔敢郁，不過佢哋兩個沿路又拖又扶，所以雖然我話唔行啦，但我知道同你哋一定會有下一次。」

三女趁機喺美麗景色下影唔少靚相，仲喺山上邊緣玩「龜波氣功」，大晒姊妹情。自認畏高嘅Ash負責「發功」，Liu哥及Ana就被「擊中」到彈起。