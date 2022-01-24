旁軸之王M11　唔攻奶味玩輕鬆換電

Leica M11相機沿用復古造型，並保留小紅標，當然價錢也一如傳統相當之貴。售價：約HK$74,000 (互聯網)

要玩專業級旁軸相機，Leica M系列基本上是不二之選，Fans們等了一年多，終於等到M10-R的後繼機M11面世，不但微調了外觀設計，還強化了數碼功能。

齋睇相M11跟上代分別不大，典型的金屬頂蓋配以黑漆機身，當中黑色版使用了鋁製頂蓋和特製防刮傷塗層，銀色版則採用了黃銅頂蓋，重量為640g，較銀色版重100g。機身最大分別是取消了傳統底板，以往要整塊底板拆下才能抽出電池，如今按下拉桿即可彈出電池，換電更方便，而且電池容積達1,800mAh，比上代大60%，換來更長續航力。

M11配備了三種可變解像度的感光元件，簡單來說即影相時可選擇6,000萬、3,600萬或1,800萬像素三種不同解像度，全部均為全畫幅，當中6,000萬像素成像最強，較低解像度則處理相片較快，連拍時間也較長。另外，新機擁有64至50,000極廣闊的感光度範圍，可記錄14-bit的色彩深度，動態範圍高達15檔，而使用電子快門拍攝時，快門速度更高達1/16,000秒，讓攝影師在陽光充足的時候，毋須ND濾鏡也能開盡光圈拍攝。

其他改良包括首次在旁軸取景器中實現多種測光模式，讓用戶更易操控光線；加入64GB記憶體，即使忘了帶SD卡也能繼續影相；新增Type-C充電介面；以及追加全新可90度翻折的Visoflex 2電子取景器等。